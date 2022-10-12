بنزرت: إحباط عملية هجرة غير نظامية عبر سواحل منطقة كاب زبيب وإنقاذ 18شخصا من الهلاك غرقا

تمكنت الوحدة البحرية العائمة لمصالح الإرشاد البحري التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت، اليوم الاربعاء، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر سواحل منطقة كاب زبيب، وإنقاذ 18شخصا أصيلي ولاية بنزرت، من الهلاك غرقا، بحسب ما أفاد به مراسل “وات”، مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الرصد بكاب زبيب التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت، خلال عملها الرقابي اليقظ في تأمين السواحل التونسية، اشتبهت في وجود مركب صيد مجهول في عرض البحر بالمكان، فتم على الفور توجيه الوحدات البحرية العائمة للمنطقة أين تم اكتشاف تعمد العناصر الثمانية عشر الذين كانوا على متنه، محاولة اجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية دون وجه قانوني، فتولوا السيطرة على كامل المجموعة وإلقاء القبض عليهم مع إنقاذهم من الهلاك غرقا، خاصة في ظل سوء الاحوال الجوية والاضطراب الشديد للبحر، علاوة على سوء حالة ووضعية المركب، بسبب تقادمه وكثرة الركاب الذين كانوا على متنه.

ولاحظ أنه تم تسليم الجميع لمصالح المركز البحري بغار الملح، التي تعهدت بالموضوع، بينما باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالأشخاص الثمانية عشر.

يشار إلى أن الفرق الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة الحرس البحري ببنزرت، تمكنت في ظرف أقل من أسبوع، من إحباط ما يزيد عن 11عملية اجتياز للحدود التونسية خلسة، وإلقاء القبض على جميع أطرافها من المنظمين وغيرهم.