توننداكس يقفل معاملات الاربعاء على تراجع بنسبة 7ر0 بالمائة



أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الأربعاء، في المنطقة الحمراء ليتقهقر مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 7ر0 بالمائة في حدود النقطة 5ر8101 وسط حجم تداول ضعيف ب5 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدرت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية” سيفات” قائمة الارتفاعات بزيادة بنسبة 3ر4 بالمائة (100ر4 دينار). وسجل سهم “اونيماد” أفضل أداء ليتطور بنسبة 2 بالمائة لا(550ر7 دينار) وسط حجم تداول بلغ 46 الف دينار. وحققت الشركة نسبة أداء إيجابية منذ بداية السنة ب4ر7 بالمائة.

في المقابل تراجع سهم شركة المغاربية الدولية رب الدولي للاشهار بنسبة 9ر5 بالمائة (160ر0 دينار) . وأثرت عمليات جني الارباح على سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية “ستيب” لينخفض بنسبة 4ر4 بالمائة (810ر4 دينار) محققة حجم تداول ضعيف ب29 الف دينار.

كما تضمنت قائمة الانخفاضات سهم البنك التونسي الذي تراجع بنسبة 4ر2 بالمائة ليصل سعر التداول الى 310ر5 دينار.