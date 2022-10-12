عاجل: القبض على إطار بمندوبية الفلاحة بصدد تلقي “رشوة”..وهذه التفاصيل..

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2022/10/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

باشرت فرقة الشرطة العدلية بسليانة، التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء اليوم الإربعاء، قضية من أجل الإرتشاء بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بعد إذن من النيابة العمومية بسليانة.

وذكر مصدر أمني ل”وات”، أنه، وبعد بنصب كمين محكم، تمكنت الوحدات الأمنية من القبض على إطار بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية برتبة مهندس أول، بصدد تلقي مبلغ مالي”رشوة”، من أجل الموافقة على ملف للتمتع بمنحة قرض فلاحي، تم في السابق رفضه.

وأشار ذات المصدر إلى أنه، وباستشارة النيابة العمومية بسليانة، تم بالاحتفاظ به وإحالته على العدالة. ولاتزال الأبحاث جارية.

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