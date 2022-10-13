كميات الأمطار المسجلة خلال الــ 24 ساعة الفارطة

شهدت العديد من المناطق نزول كميات متفاوتة من الأمطار خلال الــ 24 ساعة الفارطة، فكانت أعلاها بحساب المليمتر في الكاف المدينة بــ39 مم تليها ساقية سيدي يوسف بــ 23 مم لتتراوح بين 1 مم و12 مم ببقية المناطق.

وفيما يلي الكميات المسجلة:

/ولاية جندوبة:

جندوبة 11/ غار الدماء 5/ بلطة / بوعوان1

/ باجة:

تستور 3/ تيبار4/ سد سيدي سالم3/ تبرسق 8/ قبلاط 1/ مجاز الباب 2 / باجة المحطة 3/ باجة الجنوبية 1

/تونس:

تونس قرطاج 1

/نابل:

الميدة 12 / قرمبالية 1/ بوعرقوب 1 / الهوارية1 / قليبية 1/ تاكلسة8

/المنستير:

معتمر 1

/الكاف:

الكاف المحطة1/ ساقية سيدي يوسف 23/ الكاف المدينة 39

/منوبة:

برج العامري 2 / المرناقية 2/ طبربة4/ منوبة 3/ الجديدة 2/ البطان 2

/بن عروس:

بن عروس 1/ الخليدية 2

/زغوان:

الفحص 1

/سليانة:

بوعرادة 1/ قعفور 4/ العروسة3/ الكريب 5

أما أهم الظواهر الجوية التي تم تسجيلها وفق االمعهد الوطني للرصد الجوي فكانت تساقط البرد بساقية سيدي يوسف مع هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 68 كلم/س في الكاف.