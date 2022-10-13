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المديرة العامة لشركة صناعات “التكرير” : “الطقس الجميل دفع التونسيين الى الاقبال على الوقود والخروج أكثر”..

2022/10/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت فاختة المحواشي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير”stir ” صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ، وجود علاقة طيبة مع مزودي المحروقات نافية ما تم تداوله بخصوص توتر العلاقات بسبب عدم خلاص الشحنات .

و قالت فاختة المحواشي ، في تصريح هاتفي لإذاعة اكسبراس اف ام ان عملية خلاص الشحنات يقع بعد 30 يوما من افراغها من الباخرة و ” هو ما يتم فعلا” حسب تعبيرها .

و قالت فاختة المحواشي انه وقع تزويد منطقة رادس بالوقود حيث تم تسليم 16 متر كب تكفي لاستهلاك التونسيين لمدة 15 يوما .

واستغربت المتحدثة من ما اعتبرته استهلاكا غير عادي للوقود في تونس ” ما نشاهده استهلاك غير عادي للوقود منذ أسبوع” ورجحت هذا الى الاقبال الى حالة الطقس قائلة ” ربما لأن الطقس جميل اصبح الاقبال على الوقود و الخروج أكثر”.

و تحدثت في ذات السياق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات حول نقص مادة الوقود الامر الذي دفع التونسيين الى الخوف واللهفة حسب تعبيرها .

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