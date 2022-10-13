سيدي بوزيد: تسجيل 391 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر سبتمبر الماضي 391 مخالفة اقتصادية في 1808 زيارات ميدانية، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة ل”وات”.

وشملت المخالفات الاقتصادية قطاعات الخضر والغلال (39 مخالفة) والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل (167 مخالفة) والبيض والدواجن (53 مخالفة) والمطاعم والمقاهي (22 مخالفة) والمواد المكتبية (47 مخالفة).

وتعلقت اغلب المخالفات بالترفيع والزيادة في الأسعار (173 مخالفة) والبيع بأسعار غير قانونية (60 مخالفة) وإخفاء أو احتكار منتوجات (27 مخالفة) وغياب الفوترة (106 مخالفات).

وأشار الى انه قد تم حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية والعلفية ولعب الأطفال من أهمها ألف طن من مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع لدى تاجر جملة للأسمدة الكيميائية تعمد الاحتكار والمضاربة فيها، 3ر8 اطنان من مادة الفارينة المدعمة 8ر33 طنا 8 طن من العلف المدعم و5 اطنان من حديد البناء و60 ألف بيضة و499 كراسا مدعما و628 علبة سجائر و120 لترا من الزيت النباتي المدعم.