الولايات المتحدة الأمريكيّة تُعلن توجيه مساعدات سريعة لتونس..

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن في بيان نشر اليوم الخميس، توجيه مساعدة عاجلة بقيمة 60 مليون دولار لدعم العائلات التونسية محدودة الدخل.

وأكّد البيان على مواصلة الولايات المتحدة “الوقوف إلى جانب الشعب التونسي وهو يجابه أزمة اقتصادية في الداخل، ويواجه أزمة أمن غذائي ناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا.”

وتمّ الإعلان اليوم بتونس العاصمة عن تمويل جديد بقيمة 60 مليون دولار لتوجيه مساعدات سريعة إلى التونسيين الأكثر احتياجا الذين يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة، عبر البرنامج الأمريكي يو اس ايد USAID، حيث سيتمّ توجيه المساعدات إلى منظمة اليونيسيف التي ستتولى تقديم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس، ويشمل الدعم التكاليف الأساسية المتعلقة بالعودة المدرسية.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أنّ هذا الالتزام المالي ينضاف إلى البرامج الأمريكية القائمة التي تدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص في إطار سعي التونسيين لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع، حسب نصّ البيان. وشدّد وزير الخارجية على أنّ الولايات المتحدة ‘ستظل تدعم الشعب التونسي من خلال الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا والتي تركز على تعميق التعاون الأمني بيننا، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزيز الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.’