وزيرة الصناعة تؤكد أن الإشكال المتعلق بنقص المحروقات في تونس تمت معالجته وأن نسق التزود بهذه المادة سيعود إلى طبيعته بداية من اليوم أو غدا

أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ، نائلة نويرة القنجي ، اليوم الجمعة ، على هامش زيارتها لجهة القصرين بمناسبة عودة مصنع عجين الحلفاء والورق الى سالف نشاطه بعد توقف دام 3 سنوات ، بأن الإشكال المتعلق بنقص المحروقات في تونس خلال هذه الفترة تمت معالجته وأن نسق التزود بهذه المادة الحساسة سيعود إلى طبيعته بداية من اليوم أو غدا .

وأكدت الوزيرة في نقطة إعلامية انتظمت بمقر مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين أنه لا توجد في تونس أزمة في توفر المحروقات بل الازمة توجد في العالم وهي متعلقة بارتفاع الأسعار وقيمة صرف الدينار ، موضحة أن ما حصل في البلاد وتسبب في نقص المحروقات هو حدوث تأخير بعض الشيء في خروج الحمولات من ميناء بنزرت الى ميناء رادس رافقه تداول معلومات حول إمكانية نفاذ المحروقات من البلاد وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب وتقلص العرض .

وذكرت الوزيرة في سياق متصل أنه في ظل ارتفاع الطلب على المحروقات في الوقت الراهن لم تعد الحمولة القادمة إلى تونس والمقدرة ب30 ألف طن تكفي ل20 يوما كما كانت من قبل بل أصبحت اليوم تكفي 15 يوما فقط .