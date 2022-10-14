الكشف عن 4 شبكات تسفير عبر خط تركيا وصربيا..#خبر_عاجل

نقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام تدعوان رئيس الجمهورية الى “التدخل العاجل بخصوص ملف الصباح وشمس اف ام”..

هام: هذا آخر أجل لإيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات..

عاجل: احتقان في جرجيس والأهالي يطردون الوالي ويطالبون برحيل هؤولاء..فيديو

هام: روزنامة امتحانات الباكالوريا 2023

2022/10/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تجري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا (دورة 2023) يوم الأربعاء 7 جوان 2023 والأيام الموالية وفق قرار عن وزير التربية صادر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقضى القرار المتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان الباكالوريا لسنة 2023 وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2023، بأن تجري اختبارات دورة المراقبة يوم 3 جويلية 2023 والأيام الموالية.
ويفتتح ترسيم المترشحين للامتحان عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم 17 أكتوبر الجاري ويختتم يوم 17 نوفمبر القادم وفق ما جاء في قرار وزير التربية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn