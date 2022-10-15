انطلاق مسيرة الحزب الدستوري الحر، وعبير موسي تتهم رئيس الدولة بتعطيل انصارها من الالتحاق بالمسيرة

تجمع مئات الأشخاص في ساحة الجمهورية (الباساج) في مسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة “حكم الرئيس قيس سعيد والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة ”

ورفع المشاركون شعارات مكتوبة وهتافات “الشعب يريد اسقاط النظام” و”قيس سعيد ديقاج” و”وفات المسرحية لا قيس سعيد ولا خوانجية” و”تونس بورقيبية لا قيس سعيد لا خوانجية” وشعارات اخرى تندد بغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار واختفاء مواد غذائية اساسية من السوق.

واعلنت رئيسة الحزب عبير موسي في كلمة عبر مكبر الصوت أن قوات الامن رفضت مسار المظاهرة المقرر سابقا مشيرة انه تم ايضا منع انصار الحزب القادمين من داخل العاصمة وخارجها من الالتحاق بنقطة التجمع بساحة الجمهورية وتم تعطيلهم قبل الوصول اليها محملة مسؤولية ذلك لرئيس الجمهورية.

ويتواصل التجمع وسط حضور امني هام في ساحة الجمهورية وامام انظار وعدسات العديد من ممثلي وسائل الاعلام.

وانتظمت المظاهرة في يوم احياء ذكرى عيد الجلاء.