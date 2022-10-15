هيئة الانتخابات تخصص عنوانا الكترونيا للمترشحين للتشريعية بالخارج لقبول تصاريح الضريبة على الدخل

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنه في إطار الحرص على تسهيل إجراءات الحصول على وصل خلاص الضريبة على الدخل بالنسبة للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب بالدوائر الانتخابية بالخارج، تم بالتنسيق مع وزارة المالية تخصيص عنوان الكتروني للغرض.

وأوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ لها اليوم السّبت، ان العنوان الالكتروني elections2022@finances.tn هو المخصص لقبول تصاريح الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين للسنة المنقضية (2021) من المترشّحين لانتخابات مجلس نواب الشعب ديسمبر 2022 بالدّوائر الانتخابيّة بالخارج، وذلك على مدار 24 ساعة من يوم 10 أكتوبر الجاري على الساعة صفر الى غاية يوم 24 من نفس الشهر على السّاعة الثالثة مساء.

ودعت الى سحب مطبوعة التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من الموقع الالكتروني لوزارة الماليّة

www.finances.gov.tn وتعميرها وإمضاؤها، ثم إرسالها (scannée) مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السّفر (scannée) إلى البريد الالكتروني المخصّص للغرض elections2022@finances.tn

وأكدت هيئة الانتخابات في بلاغها، أن المصالح المختصة بوزارة المالية، تتولى اثر ذلك موافاة المترشحين المعنيين بوصل الخلاص عبر البريد الالكتروني ذاته المذكور أعلاه، في أجل أقصاه 72 ساعة.