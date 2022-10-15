غرق مركب في جرجيس: اتحاد الشغل بمدنين يُطالب بتشكيل خليّة أزمة وفتح تحقيق جدي وعاجل

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، بفتح تحقيق جدي وعاجل لتحديد المسؤوليات وتتبع ومحاسبة كل من تورط في تعطل عمليات البحث عن المفقودين في فاجعة جرجيس وكذلك عمليات الدفن التي تفتقد لأدنى الشروط القانونية والأخلاقية.

كما دعا الاتحاد الجهوي للشغل في بيان أصدره اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، لتشكيل خلية أزمة بصفة عاجلة وملحة لمتابعة الوضع والإحاطة بعائلات الضحايا وأعلن استعداده المبدئي الانخراط فيها.

وحمل السلط المحلية والجهوية المسؤولية كاملة بخصوص ما رافق عمليات البحث عن المفقودين من تقصير وما رافق عمليات دفن الضحايا من غموض خاصة بعد تبين دفن عدد من المفقودين دون التثبت من هوياتهم وإعلام ذويهم دون راعاة مشاعرهم.

كما عبر المكتب التنفيذي عن استغرابه من غياب تدخل السلطة المركزية رئاسة وحكومة رغم المصاب الجلل مما ساهم في مزيد الاحتقان المرشح للتوسع وهو ما يهدد بانفلات الوضع عن السيطرة.

وقال إنه في صورة عدم معالجة السلطة المركزية كافة مظاهر التقصير المذكورة في أقرب وقت ممكن فإن الاتحاد الجهوي للشغل بمدين سيدعم كل القرارات التي تتخذها الهياكل المحلية للاتحاد العام للشغل بجرجيس وذلك بالتنسيق مع فروع المنظمات الوطنية.