بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة2-الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة الثانية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاحد:

الاحد 16 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية :

في ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 برنار باباكار (82)

الاولمبي الباجي صفر

في سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد 1 كريست جينيور (6)

مستقبل الرجيش صفر

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-مستقبل سليمان 2 4 1 1 0 1 0

2-اتحاد بن قردان 1 3 1 0 0 1 0

–اولمبيك سيدي بوزيد 2 3 1 0 1 1 1

4-مستقبل الرجيش 2 1 0 1 1 0 1

5-الاولمبي الباجي 1 0 0 0 1 0 1

-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0

-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0