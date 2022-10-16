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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة2-الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب

2022/10/16 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة الثانية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاحد:

الاحد 16 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان 1 برنار باباكار (82)
الاولمبي الباجي صفر

في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد 1 كريست جينيور (6)
مستقبل الرجيش صفر

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1-مستقبل سليمان 2 4 1 1 0 1 0
2-اتحاد بن قردان 1 3 1 0 0 1 0
–اولمبيك سيدي بوزيد 2 3 1 0 1 1 1
4-مستقبل الرجيش 2 1 0 1 1 0 1
5-الاولمبي الباجي 1 0 0 0 1 0 1
-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0
-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0

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