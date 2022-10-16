بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة2-الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة الثانية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاحد:
الاحد 16 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان 1 برنار باباكار (82)
الاولمبي الباجي صفر
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد 1 كريست جينيور (6)
مستقبل الرجيش صفر
الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1-مستقبل سليمان 2 4 1 1 0 1 0
2-اتحاد بن قردان 1 3 1 0 0 1 0
–اولمبيك سيدي بوزيد 2 3 1 0 1 1 1
4-مستقبل الرجيش 2 1 0 1 1 0 1
5-الاولمبي الباجي 1 0 0 0 1 0 1
-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0
-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0