نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن نشاط الرياح، هذه الليلة، يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س علما وأن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال.

ويكون الطقس، وفق بيانات المعهد، صحوا مع امكانية ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات في حين تتراوح الحرارة ليلا بين 21 و25 درجة وتكون في حدود 19 بالمرتفعات الغربية للبلاد.

وتتراوح درجات الحرارة المرتقبة لصباح يوم غد الاثنين بين 21 درجة بالكاف و27 درجة ببرج الخضراء، وسيكون الطقس عامة قليل السحب ويظهر الضباب على مستوى ولايتي منوبة وبنزرت.