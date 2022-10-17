الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد :

السبت 22 أكتوبر

المجموعة الأولى

في ملعب المرسى المعشب

المستقبل الرياضي بالمرسى – الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:30 س)

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي – جندوبة الرياضية ( 14:30 س)

في ملعب بنبلة البلدي

النادي الرياضي البنبلي – المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:30 س)

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة – الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:30 س)

الأحد 23 أكتوبر

المجموعة الثانية

الملعب يحدد لاحقا

الشبيبة الرياضية بالعمران – نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:30 س)

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين ( 14:30 س)

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكم – الجمعية الرياضية بجربة ( 14:30 س)

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – مكارم المهدية ( 14:30 س)

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة – النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:30 س)

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي – الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:30 س)

يذكر أنه سيتم تعييم بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا.