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الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الأولى

2022/10/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد :

السبت 22 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى – الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:30 س)
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي – جندوبة الرياضية ( 14:30 س)
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي – المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:30 س)
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة – الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:30 س)

الأحد 23 أكتوبر
المجموعة الثانية
الملعب يحدد لاحقا
الشبيبة الرياضية بالعمران – نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:30 س)
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين ( 14:30 س)
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكم – الجمعية الرياضية بجربة ( 14:30 س)
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي – مكارم المهدية ( 14:30 س)
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة – النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:30 س)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي – الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:30 س)

يذكر أنه سيتم تعييم بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا.

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