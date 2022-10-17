مخدرات..ادمان..النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل ايواء الفنانة شيرين بمستشفى الامراض النفسية..#خبر_عاجل

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 275 آخرون في حوداث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الكاف: الكشف عن عصابة مختصة في تهريب السيارات

معطيات وتفاصيل جديدة حول حادثة محاولة حرق عون ديوانة برأس الجدير..#خبر_عاجل

عاجل: يعد أسوء نسخة..رصد متغير جديد لكورونا..

2022/10/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

رُصد متغير جديد لفيروس كورونا، معروف باسم “إكس بي بي” XBB، في عدد من الدول، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، مما تسبب في ارتفاع إصابات كورونا في كلا البلدين، فيما رجح الخبراء اكتشاف المتغير، للمرة الأولى، في أوت الماضي.

وتُشير التقديرات إلى تضاعف حالات كورونا الجديد أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة، حيث ارتفعت الأعداد من 4700 إلى 11700 حالة، بحسب ما نقله موقع صحيفة “ديلي بيست” Daily Beast.

والمتغير الجديد، يُعد أسوأ النسخ الجينية من الفيروس، حيث يتجنب الأجسام المضادة من العلاجات أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية غير فعالة في إبطاء نموه داخل خلايا الجسم، كحال النسخ الأخرى.

وكان مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، الطبيب أنتوني فاوتشي، قد عاود التحذير من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف خلال حديثه بمركز “يو إس سي أنينبيرغ” للصحافة أنه علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن بي سي” CNBC.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn