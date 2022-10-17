نوفل عميرة يحذر: شركات أدوية عالمية تُغادر تونس وأصبحنا في قلب الخطر..

أكد اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، مغادرة 3 شركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية بتونس البلاد من بينها شركة GSK و شركة NOVARTIS.

وقال نوفل عميرة في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن تونس اليوم أصبحت في قلب الخطر، وإن من أهم تبعات قرارات المغادرة للشركات المذكورة هو فقدان الأدوية وفقدان مواطن الشغل، مشيرا إلى فقدان 80 مورد رزق جرّاء ذلك.

وقال عميرة ‘المواطن هو أكبر متضرر من مغادرة شركات أدوية تونس لأنه لن يجد الدواء وسنعود كما كنا في فترة الستينات حيث يتم الاستعانة بمن في الخارج للحصول على الأدوية’.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تغيير السياسة الدوائية في تونس وحث على إنشاء وكالة الأدوية، وتقسيم الصيدلية المركزية إلى فرعين، فرع يشمل القطاع العمومية وآخر يشمل القطاع الخاص.

وأفاد بأن الشركات التي غادرت تونس مختصة في صناعة أدوية الأمراض المستجدة.