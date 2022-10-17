بدء محاكمة نيمار في برشلونة بتهم احتيال وفساد

بدأت اليوم الاثنين في برشلونة محاكمة نيمار مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين بعد اتهامات بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013. وأمضى نيمار، الذي وصل في وقت سابق اليوم الاثنين بطائرة خاصة إلى المدينة الإسبانية قادما من باريس حيث يقيم، نحو ساعتين في محكمة برشلونة قبل أن يعفيه القاضي من بقية جلسة اليوم.

ومن المقرر أن يدلي بشهادته يوم الجمعة. ويسعى مدعون في إسبانيا إلى حكم بسجن نيمار لعامين وتغريمه عشرة ملايين يورو (9.8 مليون دولار) بجانب السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وتغريم النادي القطالوني 8.4 مليون يورو.

وتتعلق القضية بشكوى شركة برازيلية للاستثمار، التي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

وطالبت الشركة بعقوبة أشد على نيمار بالسجن خمس سنوات وغرامات بقيمة 149 مليون يورو مع حرمانه من اللعب خلال مدة العقوبة التي يحددها القاضي.

وبجانب نيمار (30 عاما) سيمثل أمام المحاكمة والدا اللاعب وممثلو الناديين ومنهم رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه روسيل ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريجيز.

وتحدث نيمار الذي ارتدى ملابس سوداء ووالده إلى روسيل وتبادلوا المزاح في ردهة المحكمة قبل بدء المحاكمة بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل.

وبدا نيمار، الذي جلس على مقاعد المتهمين، مشتتا في بعض الأحيان ينظر إلى أسفل ويتثاءب.

وضحك نيمار عندما قال القاضي خوسيه مانويل ديل آمو سانشيز إنه يجب أن يكون متعبا بعد تسجيله الهدف الوحيد في فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك مرسيليا يوم الأحد.

وخسر نيمار، وهو عضو بارز بمنتخب البرازيل الذي يخوض نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل، طعنا أمام المحكمة العليا الإسبانية في 2017 ما مهد الطريق أمام محاكمته.

وليس من الواضح إن كان سيُطلب من نيمار البقاء خلال جلسات الاستماع بأكملها والتي من المتوقع أن تستمر سبعة أيام.

وسجل نيمار هدف فوز سان جيرمان 1-صفر على مرسيليا أمس الأحد، وسيواجه فريقه أجاكسيو يوم الجمعة ببطولة الدرجة الأولى الفرنسية .

وقالت المحامية ماريا ماسو من مؤسسة للاستشارات القانونية والتي تدافع عن نيمار وعائلته إن اللاعب لم يرتكب أي جريمة وإن المحاكم الإسبانية “تفتقر إلى الولاية القضائية لمقاضاة عائلة نيمار لأن صفقة الانتقال تتعلق بلاعب ومواطنين من البرازيل”.