“توننداكس” يقفل أول حصة للأسبوع على انخفاض طفيف



أقفل مؤشر “توننداكس” حصة الاثنين، على انخفاض طفيف بنسبة 07ر0 بالمائة عند مستوى 79ر8130 نقطة وسط حجم تبادل بقيمة 4ر20 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وتصدر سهم “بي هاش” للايجار المالي قائمة الارتفاعات للحصة ليتطور سعره بنحو 4ر4 بالمائة (670ر1 د للسهم الواحد)

وتحسنت قيمة سهم “السكنى” بنسبة 2ر4 بالمائة (760ر2 د) محسنا بذلك من آداءه في البورصة منذ بداية السنة بنسبة 34 بالمائة

وتكبّد، في المقابل، سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية أعلى الخسائر ليتراجع سعره بنسبة 3ر4 بالمائة (210ر4 د) وسط حجم تبادل بقيمة 4 آلاف دينار

وخسر سهم “اوفيس بلاست” نحو 2ر3 بالمائة من قيمته ليستقر سعره عند 230ر1 د

واستاثر سهما كل من بنك الوفاق وشركة بيع المنتوجات الصحية “ليلا” بأعلى حجم تبادل للحصة بلغ على التوالي 1ر6 م د و1ر4 م د أي ما يعادل نسبة 30 بالمائة و20 بالمائة من حجم التبادل الجملي