انطلاق عمليات التكوين والمرافقة الفنية لفائدة 250 مترشحا للمسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة “مشروعك”

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عمليات التكوين والمرافقة الفنية لفائدة المترشحين للمسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة “مشروعك”، الذين تم انتقاؤهم عبر المنصة الالكترونية للتسجيل www.moubader.tn وتثبيت ترشحاتهم من قبل اللجان الجهوية واللجنة الوطنية المكلفة بالإنتقاء.

ويؤمّن عمليات التكوين والمرافقة الفنية لفائدة هؤلاء المترشحين البالغ عددهم 250 مترشح، 96 مستشارا ومختصا في مرافقة باعثي المشاريع من هياكل المساندة وبالتحديد من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومراكز الأعمال ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وفق بلاغ للوزارة.

وقد سجل الأسبوع الأول، تأمين 30 ساعة تكوين ومرافقة في إطار دورة تكوينية لمدة 5 أيام لفائدة المتسابقين وفق برنامج تكويني خاص تم إعداده خصيصا للمسابقة، اضافة الى عرض تجارب ناجحة لعدد من باعثي المشاريع بهدف تبادل التجارب والخبرات.

كما تم تأمين تدخلات وحلقات نقاش مع ممثلي الهياكل الجهوية المتداخلة في مجال المبادرة الخاصة من البنك التونسي للتضامن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارة العامة للأداءات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و الديوان الوطني للصناعات التقليدية، الى جانب تنظيم ملتقيين عن بعد (WEBINAIRE) لفائدة المترشحين أمنها خبراء حول محوري “الاستثمار المسؤول” و”التجارة الالكترونية”، على أن يقع خلال المرحلة المقبلة تنظيم 4 ملتقيات أخرى عن بعد.

وأكدت الوزارة انه سيتواصل العمل في إطار المسابقة الوطنية خلال الأسبوعين المقبلين من أجل “تأمين مرافقة مشخّصة” لكل متسابق على حده من قبل المرافقين، مبينة ان هذه المرافقة ستمكّن من مزيد تدقيق واستكمال إعداد مخططات الأعمال للمتسابقين قبل عرضها للتقييم على اللجان الجهوية واللجنة الوطنية للمسابقة.