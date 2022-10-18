قضية نور شيبة وتغيير العينة: المحامي منصف الرابحي يرد على منير بن صالحة ويكشف..#خبر_عاجل

قال محامي مركز التحاليل البيولوجية بمونفلوري منصف الرابحي، انه على اثر الضجة الاعلامية التي طرحتها مسالة تغيير عينة الفنان نور شيبة بعينة امراة، أذن قاضي التحقيق باستنطاق جميع النساء في مركز 9 افريل ومركز التحاليل البيولوجية بمونفلوري، واخضاعهم للتحليل الجيني، ليتم التأكيد بان العينة لا تعود لاي منهن.

واستنكر الرابحي، اليوم الثلاثاء في تصريح لاذاعة شمس أف أم في اطار حق الرد على محامي نور شيبة منير بن صالحة، استنكر ما اسماه مغالطات وتشويه للمركز من قبل بن صالحة.

وقال الرابحي انه ليس من حق المحامي الخروج وتوجيه الاتهامات لمركز التحاليل في الاعلام والاذاعات، مشددا على ان مخبر مونفلوري يصنف من افضل المخابر على الصعيد الدولي.

واضاف ان مخبر مونفلوري يعمل منذ 40 عاما لم يتم خلالها تسجيل اي تجاوز.