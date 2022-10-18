زغوان: الهيئة الفرعيّة للانتخابات تتلقّى 12 ترشّحا للانتخابات التشريعية المقبلة

تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان، إلى حدود اليوم الثلاثاء، 12 ترشّحا يعتزم أصحابها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر2022 من بينهم امرأة واحدة.

وذكرت رئيسة الهيئة الفرعيّة، ريم بن عامر، في تصريح لـ”وات”، أن 11 مترشحا استوفوا العدد المطلوب من التزكيات التي حدّدها القانون الانتخابي، وتمت دعوة البعض منهم إلى استكمال بعض الوثائق المنصوص عليها في مطالب الترشّحات.

وأشارت إلى أنه تم تسخير25 عونا إلى جانب مختصّين في القانون و3 من أعضاء الهيئة لقبول الترشحات من 17 إلى 24 من الشهر الجاري، ملاحظة أن الهيئة لا يمكنها تحديد انتماءات المترشحين الذين اقتصرت تصريحاتهم على صفة “مستقل”.

وأضافت أن الهيئة الفرعية لازالت تنتظر الإعلان عن العدد النهائي للناخبين بدائرة زغوان من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إثر التحيين الأخير للقائمات الانتخابية الذي تم إنهاؤه يوم 13 من هذا الشهر، علما وأن عددهم تجاوز 144 ألف ناخب خلال الاستفتاء على الدستور الجديد موزّعين على 199 مكتب اقتراع.