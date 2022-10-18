إخلاء محيط مقر الحكومة البريطانية والبرلمان إثر العثور على طرد مشبوه..#خبر_عاجل

أخلت الشرط البريطانية، اليوم الثلاثاء، محيط مقر الحكومة البريطانية والبرلمان إثر العثور على طرد مشبوه. وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن الطرد لا يشكل أي خطر.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مسؤول حكومي، قوله إنه تم إخلاء كافة المباني الحكومية الواقعة في وايتهول، بين مجلسي البرلمان وميدان ترافالغار، حيث تقع العديد من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية ومكتب مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.

وأكد شرطي في الموقع إغلاق الطريق بالقرب من داونينغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيسة الوزراء ليز تروس ومقر إقامتها.

وقالت شرطة العاصمة في تغريدة عبر تويتر “تم استدعاء الشرطة الساعة 11.42 يوم الثلاثاء للإبلاغ عن طرد مشبوه في وايتهول. الضباط حاضرون وتم وضع طوق كإجراء احترازي. سيتم تقييم الطرد من قبل ضباط متخصصين. يرجى تجنب المنطقة”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنه “تم رفع الطوق الأمني بعد التأكد أن الطرد لا يشكل أي خطر”.