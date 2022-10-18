هيئة الانتخابات تقرر فتح فترة ثانية لتحيين مكاتب الاقتراع

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالهيئة، محمد نوفل فريخة، بأن الهيئة قررت فتح فترة ثانية لتحيين مكاتب الاقتراع من 25 أكتوبر الجاري الى 20 نوفمبر القادم، قصد مزيد تقريب الخدمات للمواطنين واتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم الوطني في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.

وأضاف فريخة، في تصريح ادلى به ل (وات)، لدى اشرافه اليوم الثلاثاء، بالهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 وصفاقس2، على سير عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، ان الهيئة على اتم الاستعداد للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 25 نوفبر القادم، وأقرت في هذا الصدد، جملة من الاجراءات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية والشعارات، سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وصرح بأن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية، على مستوى وطني قد بلغ امس الاثنين، (اول يوم لقبول الترشحات)، 304 مترشحا، موزعين على 262 ذكورا و42 اناثا، في حين تجاوز عدد المترشحين للانتخابات بين الهيئتين الفرعيتين صفاقس1 و2 الى حدود يوم أمس الاثنين 18 مترشحا، مرجحا أن يشهد عدد المترشحين على مستوى وطني نسقا تصاعديا الى حين غلق باب قبول ملفات الترشحات يوم 24 اكتوبر الجاري.

وبخصوص المخالفات المتعلقة بعمليات التعريف بالامضاء والتزكيات، قال فريخة إن التجاوزات التي تم رصدها على مستوى وطني هي محل انظار النيابة العمومية، مشيرا الى انه لم يتم رصد اية تجاوزات الى حد الآن على مستوى جهة صفاقس.