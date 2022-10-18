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هام-صندوق الضمان الإجتماعي: هذه آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير..

2022/10/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تاريخ 31 ديسمبر 2022 آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021.
وأوضح الصندوق انه بالنسبة للمؤسّسات سيتم طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات.
وسيتم طرح جُزئي آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير عند خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.
اما بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص سيتم طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة أو بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.
وأكد اصندوق انه وللانتفاع بهذا الإجراء يشترط خلاص الثلاثيّات اللاّحقة للثلاثيّة الثالثة لسنة 2021.

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