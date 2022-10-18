تونس تشهد استقرار نسبيا للعوامل الجوية هذه الليلة

تسجل تونس هذه الليلة، استقرارا نسبيا في العوامل الجوية ومن المنتظر ظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بالسواحل الشرقية للبلاد.

وتهب الرياح ، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الثلاثاء، معتدلة عموما لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/س ويكون البحر متموجا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال وتتراوح الحرارة ليلا بين 21 و25 درجة وتكون في حدود 19 بالمرتفعات الغربية للبلاد.

وتتراوح درجات الحرارة المرتقبة لصباح يوم غد الاربعاء بين 22 درجة و24 درجة وتغشى السماء سحب عابرة تكون كثيفة احيانا على مستوى ولاية تطاوين وسط توقع بنزول امطار ضعيفة.