توننداكس” ينهي حصة الثلاثاء على ارتفاع طفيف”

أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، معاملات حصة الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 05ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 8ر8126 نقطة وسط حجم تبادل محتشم بقيمة 7ر2 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وحقق سهم شركة “سمارت تونيزي” أعلى مردود للحصة ليتطور سعره بنسبة 8ر5 بالمائة (590ر21 د) مقابل حجم تبادل ضئيل بلغ 72 ألف دينار.

وارتفع سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 6ر1 بالمائة (700ر22 د) محققا معاملات قدرها 114 ألف دينار

في المقابل، انخفض سهم “ايتاك” بنسبة 3ر4 بالمائة (880ر0 د).

واستقطب سهم اسمنت قرطاج اهتمام المستثمرين خلال الحصة ليحشد أعلى حجم تبادل بلغ 553 ألف دينار، في حين تقلص سعره بنسبة 2 بالمائة (960ر1 د)