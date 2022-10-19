البطولة الانقليزية: نادي برايتون يتعادل سلبا مع ضيفه نوتنغهام فوريست



تعادل نادي برايتون مع ضيفه نوتنغهام فوريست بدون أهداف ، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 12 من البطولة الانقليزية.

وبقي برايتون سابعا برصيد 15 نقطة في حين ترك نوتنغهام الذي عاد إلى الدرجة الممتازة منذ عام 1999، المركز الاخير ليحتل المركز التاسع عشر مع 6 نقاط.

وسيطر برايتون على مجريات اللعب وسنحت له العديد من الفرص لكن مهاجميه تناوبوا على اهدارها الواحدة تلو الاخرى.

وتستكمل اليوم الاربعاء الجولة 12 من البطولة الانقليزية، بابرز مبارياتها التي ستجمع مانشستر يونايتد مع توتنهام، وليفربول مع وست هام، في حين تأجلت مباراة القمة بين أرسنال المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي، لكون الاول سيخوض مباراة مؤجلة مع ايندهوفن الهولندي الخميس ضمن الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).