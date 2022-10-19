مدرب مانشستر يونايتد يرغب في التركيز على كرة القدم وليس العقود

يأمل إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد أن يركز لاعبوه على الأداء في الملعب أكثر من مفاوضات تجديد العقود حيث يقضي كريستيانو رونالدو وديفيد دي خيا وماركوس راشفورد ولاعبون آخرون العام الأخير في عقودهم.

ويملك هذا الثلاثي، الذين شاركوا جميعا في التعادل السلبي مع نيوكاسل يوم الأحد الماضي، خيار تمديد عقودهم لعام إضافي.

وقال تن هاج للصحفيين “يتعين التركيز فقط على الأداء حيث تنتظرنا مباريات كثيرة. لذلك لا أريد التدخل في المفاوضات.

“يجب أن نركز على كرة القدم وعلى الأداء وليس مفاوضات تجديد العقود. هذا ما سنفعله الآن”.

وردا على سؤال عما إذا كان انتهاء العقود يمنح اللاعبين حافزا إضافيا للأداء، قال تن هاج “بعض اللاعبين يزيد حماسهم ويسعون إلى لفت الانتباه لتجديد العقود لكن الأمر ليس كذلك.

“تحكمنا في يونايتد ثقافة معينة ونحتاج دائما إلى لاعبين على أعلى مستوى ولديهم دوافع كبيرة. نبحث عن هذه النوعية من اللاعبين ولحسن الحظ نملك منهم? ?عددا كبيرا في الفريق”.

ويستضيف يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، توتنهام هوتسبير في وقت لاحق اليوم الأربعاء.