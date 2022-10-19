نادي تشلسي يعلن غياب كانتي عن المنتخب الفرنسي في مونديال قطر



أعلن نادي تشلسي الانقليزي أن لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي سيغيب عن حملة دفاع منتخب بلاده عن لقبه في مونديال قطر ، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية .

وغاب ابن الـ31 عاما عن النادي اللندني منذ خروجه مصابا في العضلة الخلفية للفخذ ضد الجار توتنهام في أوت الماضي.

وقال تشلسي في بيان ، إن “نغولو كانتي خضع لعملية جراحية في العضلة الخلفية لفخذه” مضيفا “زار لاعب الوسط اخصائيا في القسم الطبي للنادي من أجل البحث بخياراته المتعلقة بعملية تعافيه، وتم الاتفاق بشكل متبادل على خضوع نغولو لعملية جراحية من أجل إصلاح الضرر”.

وتابع “بعد عملية جراحية ناجحة، من المتوقع الآن أن يغيب نغولو عن الملاعب لمدة أربعة أشهر”.

وكان كانتي من العناصر التي ساهمت بشكل أساسي في قيادة فرنسا في مونديال روسيا 2018 الى إحراز لقبها العالمي الثاني، وغيابه عن المونديال القطري سيشكل ضربة قاسية جداً لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان.

كما يشكل غياب كانتي ضربة قاسية لتشلسي ومدربه الجديد غراهام بوتر الذي أعاد الأمل للفريق في محاولة المنافسة على لقب البطولة الانقليزية بعد سلسلة من النتائج الواعدة منذ رحيل المدرب الألماني توماس توخل.

ويتخلف النادي حاليا بفارق ثماني نقاط عن جاره أرسنال المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته، فيما يحتاج الى ثلاث نقاط من مباراتيه الأخيرتين في دور المجموعات لمسابقة رابطة الأبطال الأوروبية من أجل بلوغ ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الأخريين.