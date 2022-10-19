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هام: هذه المخابز غير معنية بالاضراب..

2022/10/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت منظمة “كونكت”، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أنه تبعا لما تمّ تداوله حول اضراب قطاع المخابز المقرر يوم 19 اكتوبر 2022، فإنها كمجمّع وطنيّ للمخابز العصرية المنضوي تحت منظّمة الأعراف، تعلم المواطنين عن عدم الدخول في ايّ اضراب والتزامها بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة لها بالنظر على كامل تراب الجمهورية وستسعى لتوفير الخبز حتى لا يكون هنالك اي نقص، وفق بلاغ لها.

ويذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز أعلنت في وقت سابق إيقاف النشاط بكل المخابز المصنفة بداية من 19 أكتوبر 2022 بكامل تراب الجمهورية، وذلك على اثر الاجتماع الطارئ اليوم لأصحاب المخابز المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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