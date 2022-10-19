وزارة الأسرة تعلن عن البقاع الشاغرة في رياض الأطفال العمومية وتؤكد أن باب التسجيل بهذه المؤسسات ما زال مفتوحا



أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أنّ عددا من رياض الأطفال العمومية لم تبلغ طاقة استيعابها القصوى وأنّ باب تسجيل الأطفال بهذه المؤسسات مازال مفتوحا.

وأدرجت الوزارة في هذا البلاغ، كافة التفاصيل حول البقاع الشاغرة في رياض الأطفال وإجراءات التسجيل، مبينة أنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العموميّة، الاتّصال بمصالح المندوبيّات الجهويّة للأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري.

وتتمثّل البقاع الشاغرة بالرياض العموميّة للأطفال في ما يلي :

روضة الأطفال العمومية بالمعقولة / باجة (28)

روضة الأطفال العمومية بطبرقة / جندوبة (27)

روضة الأطفال العمومية حمام الغزاز/ نابل (23)

روضة الأطفال العمومية الرضاع / سيدي بوزيد (23)

روضة الأطفال العمومية القطعاية / توزر (21)

روضة الأطفال العمومية بئر الأحمر / تطاوين (17)

المركز المرجعي للطفولة المبكرة بالعمران /تونس (20)

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل بروضتي أطفال عموميّتين جديدتين بطاقة استيعاب لستين طفلا لكلّ منها وهي الروضة العمومية بالبرارجة بولاية أريانة والروضة العمومية بالعويثة من ولاية القيروان.

وأكدت الوزارة أنّه جاري استكمال تهيئة وتجهيز 11 روضة عموميّة اضافيّة وهي الروضة العمومية بسجنان (بنزرت)، والروضة العمومية القلعة الخصبة (الكاف)، والروضة العمومية بحي السلام (توزر)، والروضة العمومية بحفوز (القيروان)، والروضة العمومية أطفال العروسة (سليانة)، والروضة العمومية بشرى (قبلّي)، والروضة العمومية سعيدان (قبلّي)، والروضة العمومية أزمور (نابل)، والروضة العمومية بسيدي مخلوف (مدنين)، والروضة العمومية بمزران (مدنين)، والروضة العمومية “لينا بن مهنى” (الزّهراء).

وذكّرت الوزارة بأنها تضع ما لا يقلّ عن نصف طاقة استيعاب رياض الأطفال العمومية مجّانا لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل.