القصرين: تلقي 36 مطلب ترشح للإنتخابات التشريعيّة المقبلة إلى حدود ظهر اليوم

تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقصرين منذ فتح باب الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة يوم الإثنين المنقضي بفضاء القاعة المغطاة بالقصرين المدينة إلى حدود ظهر اليوم الإربعاء، 36 مطلب ترشح وفق عضو الهيئة الفرعية للإنتخابات، عبد المنعم بوزيان.

وأوضح بوزيان، في تصريح لـ(وات)، أن مطالب الترشّحات توزّعت إلى 29 مطلب ترشح في اليوم الأول، و4 مطالب في اليوم الثاني، و3 مطالب في اليوم الثالث، مبينا أن من بين المترشحين 4 نساء ملفاتهن.

وذكر ذات المصدر أن مرحلة إيداع الترشحات ستتواصل إلى غاية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء تليها مرحلة الطعون، مشيرا إلى أن أنه تم تجنيد حوالي 50 عونا لقبول مطالب الترشحات مع تسخير 28 عونا في سائر المعتمديات وفي مقر الهيئة الفرعية للإنتخابات لقبول التزكيات والتعريف بالامضاء المتواصلة الى غاية يوم 24 اكتوبر الجاري.

وبيّن، بالمناسبة، أن الهيئة الفرعية للانتخابات قد أحصت الى حد الان 29 ألف تزكية، وذلك بمختلف المكاتب الراجعة اليها بالنظر والمتمركزة بمقرها المركزي بالقصرين المدينة او بمقرات المعتمديات دون احتساب التزكيات التي تتم بمقرات البلديات.

وتنقسم ولاية القصرين إلى 6 دوائر إنتخابية، تضم ّالدائرة الأولى معتمديتي القصرين الشمالية والزهور، والدائرة الثانية معتمديتي القصرين الجنوبية وحاسي الفريد، والدائرة الثالثة معتمدية سبيطلة، والدائرة الرابعة معتمدياتسبيبة وجدليان والعيون، والدائرة الخامسة معتمديات تالة وحيدرة وفوسانة، فيما تضم الدائرة السادسة معتمديتي فريانة وماجل بلعباس.