بطولة الرابطة المحترفة الثانية:برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 22 و 23 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا (س14 و 30 دق) على النحو الاتي :

المجموعة الاولى

السبت 22 اكتوبر 2022

ملعب المرسى

مستقبل المرسى-الامل الرياضي بالرقبة

ملعب قربة

النادي القربي-جندوبة الرياضية

ملعب بنبلة

النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-شبيبة القيروان

المجموعة الثانية

الاحد 23 اكتوبر 2022

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس

ملعب القلعة

القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين

ملعب مساكن

هلال مساكن-جمعية جربة

ملعب قابس

الملعب القابسي-مكارم المهدية

ملعب قفصة

قوافل قفصة-نادي حمام الانف

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي.