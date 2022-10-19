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بطولة الرابطة المحترفة الثانية:برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

2022/10/19 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 22 و 23 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا (س14 و 30 دق) على النحو الاتي :

المجموعة الاولى
السبت 22 اكتوبر 2022
ملعب المرسى
مستقبل المرسى-الامل الرياضي بالرقبة
ملعب قربة
النادي القربي-جندوبة الرياضية
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-شبيبة القيروان

المجموعة الثانية
الاحد 23 اكتوبر 2022
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين
ملعب مساكن
هلال مساكن-جمعية جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي-مكارم المهدية
ملعب قفصة
قوافل قفصة-نادي حمام الانف
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي.

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