“توننداكس” يقفل حصة الأربعاء على انخفاض بنسبة 11ر0 بالمائة



أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس”، معاملات حصة الأربعاء، على انخفاض طفيف بنسبة 11ر0 بالمائة عند مستوى 04ر8118 نقطة وسط حجم تبادل بقيمة 2ر4 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للايجار المالي”

وتصدر سهم شركة المغرب الدولي للاشهار قائمة الارتفاعات للحصة ليرتفع سعره بنسبة 7ر6 بالمائة (160ر0 د) وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز ألفي دينار

وتطور سهم شركة “سرياليس” بنسبة 4ر4 بالمائة (940ر12 د) وسط حجم تبادل بلغ 51 ألف دينار

وتكبد، في المقابل، سهم الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين (ستار) بانخفاض بنحو 9ر3 بالمائة (123 د) تلاه سهم شركة النقل بنسبة 6ر2 بالمائة (200ر11 د) وسط حجم تبادل بقيمة 26 ألف دينار

وحشد سهم اسمنت قرطاج اكبر حجم تبادل للحصة بلغ 778 ألف دينار في حين انخفض سعره بنسبة 5ر0 بالمائة (970ر1 د)