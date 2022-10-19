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قرار بالرائد الرسمي يحدد معاليم الاشتراك الشهري برياض الأطفال العمومية بـ 50 دينار

2022/10/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


حدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن معلوم الاشتراك الشهري برياض الأطفال العمومية الراجعة إليها بالنظر بـ50 دينار في الشهر الواحد.

وحسب قرار صدر في الرائد الرسمي عدد 113 بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، قدّرت معاليم التسجيل السنوي برياض الأطفال العمومية بـ 30 دينارا، إضافة إلى معلوم التأمين بقيمة 5 دنانير.

ويعفى من هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين بالبرنامج الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة، وفق ما نص عليه الفصل 3 من هذا القرار الصادر عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية.

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