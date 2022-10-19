أريانة: نسبة نجاح إضراب المخابز يناهز 80 في المائة

أفاد رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بأريانة، يوسف زليعة، بأن نسبة نجاح إضراب المخابز بالجهة “ناهز 80 في المائة، لافتا إلى أن مخبزتين أو ثلاث فقط فتحت أبوابها اليوم الأربعاء من جملة حوالي 120 مخبزة في الولاية”.

وأوضح زليعة في تصريح لـ”وات”، أن الأمر “لا يتعلق أساسا بإضراب بقدر ما هو توقف اضطراري عن العمل، بعد العجز عن مواصلته نتيجة العجز المالي الذي تعانيه المخابز المنتجة للخبز المدعم، لعدم تلقيها المبالغ المخصّصة للدعم منذ 14 شهرا من وزارة التجارة”.

وقال زليعة إنّه “في كل اجتماع مع وزارة التجارة تعبر الوزيرة عن تفهمها لمطالبنا وتطالبنا بالانتظار والتفهم ولكن إلى متى؟ فالمخابز مطالبة بمصاريف طائلة يوميا ويجبر أصحابها على تسديد ثمن الفرينة مسبقا قبل استلامها، إضافة إلى خلاص فواتير الكهرباء الذي يتم شهريا ووفقا للتعريفة القصوى وإذا تم تجاوز يوم 20 من كل شهر يتم قطع الكهرباء”.

كما أشار إلى ان أصحاب المخابز لديهم ديون لدى صندوق الضمان الاجتماعي ثقلت عليها خطايا التأخير وهو ما يثقل كاهل المؤسسات ويعيقها عن الايفاء بالمصاريف الطائلة التي تتكبدها يوميا في غياب متواصل للدعم.

وأضاف يوسف زليعة أن أصحاب المخابز “سيجدون أنفسهم عاجزين عن تمتيع عمّالهم بالزيادة في الأجور المقدرة بـ6.5 بالمائة، وهو ما من شأنه أن يساهم في توتير المناخ الاجتماعي وينعكس سلبا على سير العمل”.