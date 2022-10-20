القصرين: حجز 312 لترا من الزيت النباتي المدعم بمخزن عشوائي في سبيطلة

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، امس الإربعاء، 312 لترا من الزيت النباتي المدعم في مخزن عشوائي بسبيطلة وحررت في الغرض مخالفة ضد صاحب المحل من أجل مسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

واوضح مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ل”وات”، أن هذه العملية جاءت إثر ورود معلومات على مصالحها مفادها تعمد أطراف بمعتمدية سبيطلة تخزين مادة الزيت النباتي المدعم، وتبين بعد الاستقصاء وجود مخزن عشوائي تعمد صاحبه استغلاله لتخزين هذه المادة بعد التزود بها من خارج مسالك التوزيع القانونية.

واضاف انه بمعاينة المخزن من قبل فريق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة، مدعومين باعوان الحرس البلدي بسبيطلة، تم حجز الكمية المذكورة وتأمينها في انتظار استكمال الاجراءات القانونية المستوجبة في الغرض ضد المخالف واحالة محاضرها العدلية الى القضاء.