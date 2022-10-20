وزارة الأسرة تحدّد معلوم الاشتراك الشهري برياض الأطفال العموميّة بـــ 50 دينارا

حدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، معلوم الاشتراك الشهري برياض الأطفال العموميّة بـــ50 دينارا بمقتضى قرار يتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة، نشر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 113 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.

كما حدّد هذا القرار الصادر عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزيرة المالية، معاليم التسجيل السنوي برياض الأطفال العمومية بـ 30 دينارا ومعلوم التأمين بقيمة 5 دنانير.

ويعفى من هذه المعاليم، بمقتضى الفصل 3 من هذا القرار، الأطفال المنحدرون من العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين بالبرنامج الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة.

ويهدف برنامـــج الرّوضــة العموميّــة إلى الرفع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية في المناطق التي لا يستثمر فيها القطاع الخاص لاسيّما المناطق الحدودية والنائية ويرتكز بالأساس على إعادة توظيف بعض فضاءات الطفولة وتهيئتها لتكون رياض أطفال عموميّة مستقلّة ودامجة.

وتؤمن الدفعة الأولى من رياض الأطفال العمومية المحدثة من قبل وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ، التربية ما قبل المدرسية لفائدة 1700 طفل بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة، نصفهم على الأقل مجانا من بين أبناء العائلات محدودة الدخل.