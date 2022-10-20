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بائع بسوق أسبوعية يطعن آخر ويحيله على الإنعاش..والسبب صادم..!

2022/10/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض صباح اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 صاحب “نصبة” بالسوق الأسبوعية بمدينة منزل جميل في ولاية بنزرت، إلى الطعن بآلة حادة، استوجب إحالته على غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت في حالة.

وحسب ما اكده مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم فإن حالة المعتدى عليه حرجة، موضحا أن خلافا جد صباح اليوم بين بائعين بالسوق الأسبوعية بمنزل جميل حول مكان الانتصاب تطور إلى تبادل للعنف، حيث تعمد أحدهما استعمال آلة حادة (موس) ليطعن بها خصمه.

وقد تم الاستنجاد بالأمن حيث تم نقل المصاب الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لتلقي الاسعافات العاجلة أين تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة وحالته وصفت بالحرجة، فيما تم إلقاء القبض على المعتدي وشقيقه.

هذا وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما على ذمة البحث إلى حين تقديمهما لاحقا على أنظارها.

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