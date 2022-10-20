المخابز تستأنف نشاطها الخميس بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة

أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، أنّه تمّ التوصّل إلى إتفاق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وصرف جزء من مستحقات المخابز المتخلّدة بذمة الدولة، الخميس.

وتمّ في هذا السياق سداد 40 مليون دينار لفائدة المخابز أي ما يعادل دعم شهرين على أن يتم صرف شهرين آخرين خلال فترة لاحقة (شهر نوفمبر أو ديسمبر 2022).

وأوضح بوعنان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كل المخابز استأنفت نشاطها، الخميس، وأنّه تمّ إرجاء الاتفاق بشأن المستحقات المتعلّقة بصرف دعم الأشهر 10 المتبقية بذمة الدولة.

يذكر أن المخابز المصنفة توقفت عن النشاط كامل يوم أمس، الإربعاء، بنسبة بلغت 99 بالمائة وذلك في كل ولايات الجمهورية، وفق ما أكده بوعنان.

وتوقفت نحو 3500 مخبزة عن العمل على خلفية عدم تسديد الدولة مستحقات بذمتها تهم الدعم المخصص لفائدة المخابز، الذّي لم تتسلمه هذه الأخيرة، منذ 14 شهرا والمقدرة قيمته بحوالي 250 مليون دينار.

ولفت بوعنان إلى أن كلفة قطعة الخبز تقدر بــ 250 مليما ويتم بيعها بـ 190 مليما في ما تتكفل الدولة بسداد الفارق بين الكلفة وثمن البيع والمقدر ب60 مليما من خلال إسناد دعم شهري إلى المخابز.

تجدر الإشارة إلى أن المخابز غير المصنفة (المخابز العصرية) لم توقف نشاطها أمس، الإربعاء، في صناعة الخبز بأسعار غير مدعومة من الدولة.