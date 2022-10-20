رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها..

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الخميس، عن استقالتها من المنصب الذي مكثت فيه نحو 45 يوماً فقط، مرجعة ذلك إلى “عدم التزامها بوعودها”.

وباتت تراس صاحبة أقصر مدة انتداب في تاريخ بريطانيا بمنصب رئيس الوزراء.

وقالت تراس في بيان استقالتها، الذي تلته أمام مقر رئاسة الوزراء بداونينغ ستريت، إنها تقلدت المنصب في “وقت اشتداد الأزمة الاقتصادية وغياب الاستقرار على الساحة الدولية”.

وأضافت: “بالنظر إلى الوضع الراهن، وإلى أنني لم أستطع الوفاء بالتزاماتي التي انتخب لأجلها، تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من منصبي كزعيمة لحزب المحافظين”، موضحة أنها باقية في ممارسة مهامها حتى الأسبوع المقبل حيث ستكون هناك انتخابات لاختيار زعيم جديد للمحافظين.

وكالات