بالأقام: هذا عدد مطالب الترشح للتشريعية التي تلقتها هيئة الانتخابات..

تلقت الهيئة العليا المستقلة للإنخابات، خلال الاربعة أيام الماضية 456 مطلب ترشح بالنسبة للداخل و الخارج موزعة الى 5 مطالب ترشح بالدوائر الانتخابية بالخارج ( فرنسا 1 مطلب ترشح ،فرنسا 3 مطالبي ترشح ، بقية العالم مطلب ترشح ) و 451 مطلب ترشح بالدوائر الانتخابية بالداخل منها 54 مطلب ترشح من النساء وفق ما صرح به اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.

وأضاف التليلي المنصري في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن نسق ايداع ملفات الترشحات يعد تصاعديا حيث شهدت بعض الهيئات الفرعية قبول 38 مطلب ترشح و تم تسجيل اقل الترشحات في دائرة اريانة التي شهدت مطلبي ترشح فقط ، في انتظار غلق باب تقديم الترشحات في الــ24 من اكتوبر الجاري (اي بعد اربعة ايام ).

وحث الناطق الرسمي للهيئة ، جميع المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 17 ديسمبر القادم، على التثبت في ملفاتهم و تقديمها قبل الـــ24 من هذا الشهر لتجاوز كل الاشكاليات و تصحيح بعض الاجراءات .