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الدّاخلية: “تحرير محاضر والاحتفاظ بأشخاص إثر اقتحام مؤسسة بنكيّة وفضاء تجاري بتونس والمنستير”

2022/10/20 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أفادت وزارة الدّاخلية بأنّ “مجموعة من المنحرفين”، قاموا ليلة أمس الأربعاء، باقتحام مقرّ فرع بنكي بجهة الزّهروني (ولاية تونس) وتهشيم الأبواب البلّورية الخارجيّة للمقر وبعثرة بعض محتوياته، بالإضافة إلى غلق الطّريق وإشعال عجلات مطّاطية ومحاولة الاعتداء على الدوريّة الأمنيّة التي تحوّلت على عين المكان، بالرّشق بالحجارة والزّجاجات الحارقة.

وقد تمّ تحرير محضر بحث في الغرض، موضوعه “اقتحام مؤسسة بنكيّة والإضرار بها”، حسب بلاغ الداخلية الذي أشار إلى أنّ الأبحاث متواصلة.

وفي جانب آخر من البلاغ ذكرت الوزارة أنه تمّ أيضا في الليلة ذاتها، “تهشيم ومحاولة سرقة المغازة العامّة بالمكنين من ولاية المنستير، إثر تجمّع مجموعة من الأشخاص وغلق الطريق العام وإضرام النار بالعجلات المطاطية وتمّ تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدّموع والاحتفاظ ب6 أشخاص”.

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