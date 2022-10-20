عاجل: هذا ما قرره القضاء في قضية عمر العبيدي..

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس المتعهدة بقضية غرق الشاب عمر العبيدي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 3 نوفمبر المقبل وذلك وفق ما أفاد به مساء اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس القاضي عمر حنين

وبين القاضي ان المحكمة استمعت في جلسة اليوم إلى مرافعات المحامين القائمين بالحق الشخصي ومحامين المتهمين الحاضرين في الجلسة وقررت بعذ ذلك تعيين تاريخ 3 نوفمبر المقبل للمفاوضة والتصريح بالحكم

وشهد الفضاء الخارجي للمحكمة منذ الصباح توافد عدد من الشباب الذين تجمعوا قبالة المحكمة التي شهدت انتشارا امنيا لافتا وتركيز سواتر حديدية امامها حيث رفع الحاضرون شعارات تطالب بإحقاق العدالة ومحاسبة من تورط في مقتل الشاب عمر العبيدي غرقا في وادي مليان المحاذي لملعب رادس بعد مرور اكثر من أربع سنوات عن الحادثة.

وتعود ملابسات القضية الى تاريخ 31 مارس من السنة المنقضية بعد غرق عمر العبيدي محب النادي الافريقي في وادي مليان المحاذي للملعب الالمبي برادس بعد نهاية مباراة النادي الافريقي واولمبيك مدنين والتي اعقبتها اعمال عنف ومناوشات بين انصار الفريقين

ويواجه الامنيون المتهمون في القضية تهمة “القتل غير العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر”