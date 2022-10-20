وصول طفلة الاربع سنوات الى لامبادوزا: تفاصيل جديدة وشهادات صادمة..#خبر_عاجل

في متابعة لحادثة وصول طفلة الاربع سنوات الى لامبادوزا على متن مركب”حرقة”،انطلق من سواحل الشرف بمعتمدية البقالطة التابعة لولاية المنستير كشفت اذاعة موزاييك ان ام الطفلة أصيلة معتمدية صيّادة،وهي في العقد الثالث من العمر، عاطلة عن العمل، وحامل بطفلها الثالث، أمّا الأب فهو صاحب “كشك” صغير للأكلات الخفيفة، وفق رواية شقيق الزوج.

وحاليّا، الزوجان محتفظ بهما، ومن المنتظر أن يمثُلا غدا الجمعة، أمام وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بالمنستير.

أفاد شقيق والد الطفلة، لموزاييك أنّ العائلة الموسّعة لم تكن على علم بتخطيط الزوجيْن إلى “الحرقة”، مشيرا إلى أنّ شقيقه وضع ابنته على متن المركب، وعاد لإلحاق زوجته وابنته الكبيرة، بيدا أنّ “الحرّاق” اضطر إلى الإبحار، بعض أن تفطّن إلى أضواء خيّل له أنّ مصدرها الحرس البحري.

وعن الأسباب التي دفعت الزوجيْن إلى الهجرة، يقول المتحدّث إنّ “ابنة شقيقه التي تبلغ من العمر 7 سنوات -التي لم تكن على متن القارب- تُعاني من مرض بالقلب منذ ولادتها، وعائلتها تشكو منذ سنوات، صعوبات في الإجراءات العلاجيّة، لذلك خيّرت الهجرة إلى إيطاليا لمعالجتها..”، وفق رواية شقيق والد الطفلة.

وفي هذا السياق، كشف المتحدّث أنّ الملف الطبّي للطفلة التي تُعاني من مرض بالقلب، موجود في الحقيبة، مع طفلة الأربع سنوات الموجودة حاليّا في مركز رعاية في إيطاليا.

من جهته، أفاد المساعد الأوّل لوكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا بأنّ هذه الواقعة تكتسي شبهة الاتّجار بالبشر، وذلك من خلال “تضارب تصريحات الأب، وعدم ملاءمة المبلغ المدفوع للمشاركة في عمليّة الاجتياز مع الوضعيّة الاجتماعيّة لتلك العائلة، فضلا عن رصد اتّصالات بين الوالد وأحد الموجودين في إيطاليا والتنسيق معه حول وضعيّة الطفلة إلى جانب محادثات في وسائل التواصل الاجتماعي تؤكّد شبهة الاتّجار بالطفلة”.

وينتظر عند إحالة الأبحاث على النيابة العموميّة أن يقع فتح تحقيق في جرائم تكوين وفاق، يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والاتّجار بالبشر ضدّ طفل وباستخدامه، استنادا إلى قانون 3 أوت 2016.