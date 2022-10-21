هام: بريد إلكتروني وطني رسمي للمواطنين..وهذه التفاصيل..

أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال في بلاغ أنّه أصبح بإمكان التونسيين الحصول على بريد إلكتروني وطني رسمي للتواصل الآمن والتفاعل السريع مع الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية.

ويتكون عنوان البريد الإلكتروني الجديد من المعرف الرقمي للمواطن متبوعاً بإسم النطاق الوطني tunisie.tn@. يتم الولوج إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن عبر بوابة المواطن بإستعمال الهوية الرقمية.

وتهدف هذه الخدمة إلى:

– تركيز آلية تبادل الكتروني رسمي للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها تطبيقا لاحكام الأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020.

– تحسين الخدمات الموجهة للمواطن وذلك بتوفير قناة إتصال رسمية لإرسال وتلقي وثائق وإشعارات مفصلة عن الخدمات الإدارية تعوض أو تكمل الإرساليات القصيرة

– توفير الوقت وجهد التنقل وكلفة التراسل الإداري بالتخلّص التدريجي من الرسائل والإشعارات الورقية

– ضمان التبادل المؤمن ومضمون الوصول للرسائل مع إمكانية التأكيد الفوري بالإستلام من المتلقي

– صالحة للإستعمال الرسمي مع الإدارة فقط وليس للإستعمال الشخصي أو للتراسل بين المواطنين في ما بينهم وهي خدمة إختيارية وليس إجبارية

– تعزيز السيادة الرقمية الوطنية باعتماد منظومة تراسل ومزود خدمة وموزعات ونطاق وطني تكون حامية للوثائق الرسمية وللمعطيات الشخصية.

وتعتبر تونس من أولى البلدان عالميا التي تركز بريد إلكتروني رسمي للمواطن لتبادل المراسلات الرسمية مع الإدارة.