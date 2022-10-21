كأس العالم قطر 2022: مدرب المنتخب الفرنسي : ” الفوز بالمونديال أمر صعب



أكد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ان منتخب بلاده /حامل اللقب/ عازم على دخول التاريخ من أوسع أبوابه عندما يخوض نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبلين .

وقال ديشان في حوار لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ امس الخميس، انه لا شيء يعلو على بطولة كأس العالم قطر 2022 .. سأفعل كل ما بوسعي، بمعية الجهاز الفني، لرفع الرهان الهائل الذي ينتظرنا فالإحصائيات، خلال السنوات الأخيرة، تؤكد أن الأمور تكون دائما صعبة بالنسبة لحامل اللقب ، رغم ذلك يمكن دائما العمل من أجل دحض هذه الإحصائيات “.. مضيفا ” الفوز بكأس العالم في حد ذاته أمر صعب، أما مسألة الحفاظ على اللقب فأصعب، غير أننا نطمح للبقاء في القمة “.

ويستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أستراليا يوم 22 نوفمبر المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا منتخبي تونس والدنمارك .

وفي سياق رده على سؤال : هل تستعين بتجربة 1998 حاليا مع اللاعبين ، قال ديشان ” بكل تأكيد، لقد استفدت كثيرا من تجربتي كلاعب، سواء عندما كنت مدربا للأندية أو بعد أن أصبحت مدربا للمنتخب الوطني منذ 10 سنوات ” .

وأوضح ” سندخل النهائيات أبطالا للعالم، يصبح من الصعب تحقيق الأفضل عندما يكون المرء في القمة كما أن المنتخبات الأخرى بدورها تجتهد وتتطور والمنتخب الفرنسي يعتبر واحدا من أفضل المنتخبات الأوروبية والعالمية ” .

وعن مباريات المنتخب الفرنسي في المونديال قال المدرب ” نعلم أن منتخب الدنمارك خصم صعب المنال ويتميز بالمهارات الفردية والقوة الجماعية. فهو أخطر الخصوم على الورق بكل تأكيد، غير أنني لا أقلل بهذا القول من شأن أستراليا التي تمكنت من إقصاء بيرو في موقعة الملحق.. كما أننا نعرف المنتخب التونسي بشكل أفضل، حيث ينشط العديد من لاعبيه في فرنسا.. نعلم أن المباريات كلها صعبة، فنحن سنخوض أصعب مسابقات الساحرة المستديرة، وينبغي أن نكون أقوى من الخصوم الآخرين كلهم ” .

واضاف ان لاعب المنتخب كيليان مبابي واحد من اللاعبين الخارقين للعادة والذين يبزغ نجم بعضهم من وقت إلى آخر وكان أحد صناع التتويج في روسيا 2018 وانه يتمنى أن يكون أبرز اللاعبين في كأس العالم قطر 2022.

كما أكد مدرب المنتخب الفرنسي ان اللاعب كريم بنزيمة ايضا واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وفعاليته جيدة في بناء اللعب ويساهم كثيرا في العمليات الهجومية، وبالتالي عودته أمر جيد للمنتخب وسيكون هذا المونديال مهما بالنسبة له .