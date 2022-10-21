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حادثة “حرقة” طفلة الأربع سنوات: روضة العبيدي تفجرها وتكشف..

2022/10/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، ان تهمة الاتجار بالبشر لازالت غير مطروحة الى حد الان، في ما يتعلق بطفلة الـ4 سنوات التي بلغت السواحل الايطالية في عملية هجرة غير نظامية، بمفردها.

وشددت العبيدي، في تصريح لاذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة، أن مؤشرات الاتجار بالبشر غير موجودة في الحادثة المذكورة، مشيرة الى انها حادثة تتعلق بتورط اب في عملية تهريب مهاجرين.
واشارت العبيدي الى ان تهمة الاتجار بالبشر تستوجب المتاجرة بشخص وتلقي مقابل مادي لقاء ذلك، وهو ما لم يتوفر في هذه الحادثة.

واكدت العبيدي انه لا يمكن بناء موقف نهائي من الحادثة، خاصة في ظل تضارب الروايات، وتعهد القضاء حاليا بالملف.

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