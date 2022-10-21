Go Green Tunisia، المبادرة التي تدعم التحول الأخضر للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة

ينفذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مبادرة Go Green وهي جزء من برنامج الشراكة عالية التأثير حول العمل المناخي (HIPCA) الممول من قبل هولندا وفنلندا، لدعم جهود الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة للتكيف ومواجهة تحديات تغير المناخ إضافة إلى تحسين قدرتها التنافسية والنمو المستدام من خلال الدعم الاستشاري المكثف الذي يدعم التحول الأخضر.

يتمحور المشروع حول ثلاثة أهداف رئيسية تدور حول دعم منظومة ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتقديم المشورة فيما يتعلق بالتأثير مع التركيز على إدارة المخاطر البيئية والاستدامة والأداء.

ومن خلال مبادرة Go Green Tunisia، سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع نطاق المنتجات الاستشارية “الخضراء” المتاحة للشركات الصغرى والمتوسطة وسيزيد بشكل كبير من نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تستفيد منها. وتهدف المبادرة خاصة لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة لاعتماد استراتيجيات ونماذج تجارية وممارسات لها تأثير إيجابي على المناخ.

سيتم تنظيم هذا الدعم من خلال العديد من المنتجات الاستشارية ستسمح، على المدى القصير والمتوسط، بتحسين إدارة الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال المخاطر المناخية والبيئية، وإدخال أهداف المناخ واعتماد استراتيجيات لقياس الأداء والنشر وإدخال التحسينات التكنولوجية من خلال عمليات تدقيق كفاءة الطاقة والمياه والمواد، وقياس البصمة الكربونية والبيئية للمنتجات وتقييم الدائرية، وأخيراً تكوين مستشارين محليين لتنفيذ المشاريع الاستشارية المختلفة طوال فترة برنامج الشراكة عالية التأثير حول العمل المناخي ومبادرة Go Green Tunisia.

وبناءً على احتياجات الشركات الصغرى والمتوسطة المختارة، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشورة للمؤسسات من خلال مستشارين محليين أو خبرة قطاعية من خلال مستشارين دوليين.

بالإضافة إلى ذلك، ستُتمّم الأنشطة الخاصة بالصناعة لفائدة روّاد الأعمال والمتصرفين الدعم الاستشاري، الذي يهدف إلى نشر أفضل الممارسات الصناعية والأدوات التجارية المبتكرة. وستشمل هذه الأنشطة بشكل عام:

· نقل وتعلم أفضل الممارسات من خلال وحدات التدريب الرقمية، والمشورة، والندوات عبر الإنترنت، والندوات، وورشات العمل، وتظاهرات وضوح الرؤية، لتعزيز أفضل الممارسات المقدمة في المشاريع والقطاعات المحددة.

· تنظيم ندوات وتدريب / تشبيك لتدريب رواد الأعمال والمتصرفين للرفع من قدرتهم ليكونوا على دراية بملف المخاطر البيئية للقطاع، ولتعديل المنتجات / الخدمات لتحسين الأداء البيئي للقطاع واستخدام الفرص الأكثر اخضرارًا.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد طور مجموعة أدوات مصممة خصيصًا لتقييم أداء ومخاطر واحتياجات الشركات الصغرى والمتوسطة بسرعة (بما في ذلك +PME) في الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة والرقمية.